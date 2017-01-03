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أخبار العالم

مقتل 3 جنود في كمين لعناصر القاعدة بجنوب اليمن‭ ‬

الثلاثاء 03/يناير/2017 - 07:50 م
عناصر من القاعدة
عناصر من القاعدة في جنوب اليمن
رويترز
قال مصدر أمني إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب عشرة آخرون اليوم الثلاثاء في مواجهات بين القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومسلحي القاعدة في محافظة أبين بجنوب اليمن.

وذكر المصدر أن قوات أمنية كانت في طريقها لتنفيذ حملة بمساندة طيران التحالف العربي بقيادة السعودية على أحد مواقع لمسلحي القاعدة في منطقة موجان بشرق مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين تعرضت لكمين نصبه مسلحو القاعدة قبل الوصول إلى المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن مواجهات مسلحة دارت بين القوات الأمنية ومسلحي القاعدة أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة عشرة آخرين.

ولم يتسن التأكد من سقوط عناصر من تنظيم القاعدة في المواجهات على الفور.

وينشط تنظيم القاعدة في محافظة أبين ومدن الجنوب بكثرة وعادة ما تواجه القوات الحكومية مقاومة شرسة من مسلحي التنظيم في مدن أبين. وصعد تنظيم القاعدة من هجماته ضد قوات الأمن في عدة مناطق في أبين في الأشهر الأخيرة.

وشُكلت قوات التحالف العربي في أواخر مارس عام 2015 لمحاربة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء وإجبارها الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة هادي على مغادرة البلاد.

وتواجه هذه القوات المشكلة في أغلبها من قوات خليجية أيضا متشددين إسلاميين بينهم مقاتلون تابعون لتنظيمي القاعدة وداعش.

واستولى عدة مئات من مقاتلي القاعدة وتنظيم داعش الارهابي على مساحات من الأراضي في المناطق الريفية والقبلية في جنوب اليمن مستغلين الحرب الأهلية والصراع الدائر في البلد الفقير منذ 21 شهرا.

وسقط في الصراع عشرة آلاف قتيل على الأقل وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم نتيجة تداعي أنظمة الرعاية الصحية والتعليم وشرد ما يزيد على ثلاثة ملايين نسمة.

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