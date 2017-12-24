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طقس سيئ يضرب المحافظات.. طوارئ بميناء دمياط وتوقف الصيد بعزبة البرج بسبب سقوط الأمطار.. وإغلاق بوغاز البرلس لليوم الثاني.. ومحافظ مطروح يوجه بسرعة إزالة تجمعات المياه.. فيديو وصور

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:49 م
صدى البلد
قسم المحافظات
9 «كساحات» و«نافوري» لرفع مياه الأمطار بـدسوق
طوارئ بميناء دمياط وتوقف الصيد بعزبة البرج بسبب سقوط الأمطار
استمرار وانتظام العمل رغم إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة
محافظ مطروح يوجه بسرعة إزالة تجمعات الأمطار
إغلاق ميناء وبوغاز البرلس لليوم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية
أمطار متوسطة على الثغر ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي

شهدت عدد من المحافظات سقوط أمطار غزيرة تسبب في إحداث شلل بالحركة المرورية وتوقف حركة الملاحة بعدد من الموانئ.

ففي كفر الشيخ، تابع اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، أعمال رفع مياه الأمطار من شوارع المدينة، تنفيذًا لتعليمات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد في الشوارع ومتابعة أعمال النظافة وسحب مياه الأمطار.

وقال "الحشاش"، تم الدفع بـ7 سيارات "كساحات" و2 نافوري لمُواجهة الأمطار، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه تم رفع مخلفات المطر والتأكد من التخلص من مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع.

وشدّد مساعد محافظ كفر الشيخ تعليماته لرؤساء الأحياء والقرى ونواب رئيس المدينة برفع حالات الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار المتوقعة.

وقرر العميد يسري الدسوقي مدير ميناء الصيد ببرج النبراس بمحافظة كفر الشيخ استمرار إغلاق الميناء لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية .

وقد توقفت مراكب الصيد الآلية تماما عن النزول إلى البحر المتوسط لممارسة مهنة الصيد نظرا لارتفاع الأمواج ، حيث احتشد الميناء بأكثر من 300 مركب صيد أمام أرصفة الميناء.

كما تم إغلاق بوغاز بحيرة البرلس وتوقف حركة دخول وخروج المراكب نظرا لارتفاع الأمواج ، حيث شهدت محافظة كفر الشيخ موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على المناطق الساحلية وخاصة البرلس وبلطيم وبرج مغيزل وتأثرت حركة السير على الطريق الدولي بين بورسعيد والإسكندرية نظرا لتراكم مياه الأمطار على الطريق وأعلى نفق البرلس.

وأعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج، عن توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج ومنع المراكب من الخروج للصيد بدءا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام لحين الانتهاء من نوة الفيضة الصغرى والتى ستستمر 3 أيام.

وفي نفس السياق، صرح ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن ميناء دمياط يعمل بشكل طبيعى ولم تؤثر عليه حالة الطقس اليوم.

وأضاف أن أجهزة الميناء أعلنت حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الميناء مجهز للتعامل مع الظروف الجوية المفاجئة، لافتا أن حركة السفن طبيعية حتى الآن.

وتعرضت محافظة دمياط، اليوم الأحد، لموجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع، وأغلقت المحال التجارية أبوابها بسبب توقف الحركة التجارية وخلو الشوارع والأسواق من المارة وغرق الشوارع بمياه الأمطار، بعدما فشلت البالوعات في تصريف المياه.

كما تم رفع حالة الطوارئ فى المستشفيات تحسبا لوقوع حوادث، وتم تكثيف الدوريات الأمنية على الطرق الدولية والسريعة تحسبا لوقوع حوادث.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط رؤساء المدن والمراكز من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة، لافتا أنه طلب حصر باحتياجات هذه المراكز من المعدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة علي رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانة بقطاعي المياه والكهرباء لمواجهة أية آثار ناتجة عن الأمطار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور، على انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة، وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض إلى نوة "انواء الفيضة الصغيرة"، وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية.

وتشهد منطقة الساحل الشمالى ومطروح، سقوط أمطار غزيرة منذ مساء أمس السبت، والتى استمرت اليوم الأحد، بالإضافة إلى موجة من الطقس البارد وغير المستقر.

ووجّه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقي أي بلاغات فورية عن أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة التعامل معها من خلال مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وشدّد على ضرورة إزالة أى تجمعات للمياه بأى منطقة داخل المدن أو على الطرق السريعة لمنع وقوع أى حوادث بالطرق مع التأكيد على ضرورة قيام مجالس المدن بالتعاون وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالرفع الفورى لمياه الأمطار مع التأكيد على تطهير مجاري السيول بالطرق السريعة والمدن ورفع التقارير اللازمة عن حالة الطقس والحالة الجوية.

وأكد أن المحافظة مستعدة تماما بكافة أجهزتها للتعامل مع الأمطار سواء على الطرق الدولية أو الشوارع الداخلية، مضيفًا أنه إذا تم رفع حالة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بمدن المحافظة الثمانية بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأجهزة المعنية بمجالس المدن.

وتعرضت محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من الساحل الشمالي في الساعات الأولى صباح اليوم لأمطار متوسطة، لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات وذهاب الموظفين إلى مقار أعمالهم والطلبة لمدارسهم والجامعات.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه وتطهير "الشنايش" لمنع تراكم المياه وتسهيل حركة المارة، مع رفع درجة الاستعداد لتلقي أي بلاغات.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "انواء الفيضة الصغيرة " وتستمر لمدة 5 أيام تصاحبها أمطار ورياح شمالية غربية.

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