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10 فوائد لـ«الزنجبيل» أبرزها «الجنس عند الرجال»

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:00 م
صدى البلد
رنا عصمت
أكد الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، أهمية تناول الزنجبيل لتسهيل عملية الهضم، وعلاج الإسهال، والغثيان، وآلام المعدة، والتخفيف من آلام الدورة الشهرية، لذلك نعرض لك أهم فوائد الزنجبيل الصحية.

أهم فوائد الجنزبيل:

1- يساعد على إنقاص الوزن.

2- يساعد على نمو الشعر ويعالج تقصف الشعر.

3- الزنجبيل يعالج حب الشباب.

4- الزنجبيل مفيد للجنس عند الرجال.

5- يعالج التهاب المفاصل.

6- يساعد على التخلص من آثار التدخين.

7- الزنجبيل يعمل كمسكن طبيعي للألم.

8- يخلصك من الاصابة بالبرد والرشح.

9- يخفف آلام الدورة الشهرية.

10- يساعد على نضارة البشرة وإزالة الشوائب.

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