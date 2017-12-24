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برلمان

وزراء الاستثمار والتخطيط والزراعة وشؤون مجلس النواب فى مؤتمر "دعم مصر"

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:52 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - سارة يسن
وصلت منذ قليل كل من الدكتور عمر الجارحى وزير المالية عمرو مروان وزير شؤون مجلس النواب وعبد المنعم البنا وزير الزراعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إلى مقر انعقاد مؤتمر ائتلاف دعم مصر، والذي يناقش خطة عمله خلال المرحلة القادمة.

يذكر أن ائتلاف دعم مصر يعقد مؤتمره تحت عنوان: "انطلاقة جديدة" بعد اكتمال مراكز تنمية المجتمع التابعة للائتلاف بالعديد من محافظات مصر وافتتاح المقر الرئيسي للائتلاف.

ومن المنتظر أن يشارك بالمؤتمر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال والمهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ولفيف من أعضاء مجلس الوزراء .

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