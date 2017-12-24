كارثة في الشيبسي.. لن يتوقعها أحد

رقائق البطاطس "الشيبسي" من الأطعمة الغذائية التي يمارسها الكبار والصغار ولكنها من أخطر الأطعمة.



وأكدت خبيرة التغذية رحاب حمودة لـ"صدى البلد" أنه تكمن خطورة الشيبسي في سهوله شرائها وسرعة تناولها بكميات كبيرة، والتي تسبب الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية ومنها:



1 - عندما تتعرض الأطعمة التي تحتوي على مواد سكرية لدرجة حرارة عالية، مثل القلي تتكون ماده تسمى (الأكريلاميد) وهي مادة مسرطنة، كما أنها مادة سامة تؤثر على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى فقدان الذاكرة والوصول إلى المرض الخطير (الزهايمر).



2 - تسبب رقائق البطاطس الإدمان لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة تشعر الإنسان بحالة من التلذذ وتؤثر على مراكز المخ ويحدث الإدمان.



3 - رقائق البطاطس تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم بسبب تشبعها بالدهون الضارة بسبب زيوت القلى المستخدمة بها، كل ( 10 ) حبات بطاطس تحتوي على ( 150 ) سعرا حراريا و(10) جرامات من الدهون الضارة.



4 - يؤدى تناول رقائق البطاطس إلى النزلات المعوية وتهيج أحماض المعده وزيادة حالات ارتجاع المريء والتهابات المعدة الشديدة التي تصل إلى القرحة.



5 - تسبب مكسبات الطعم التي تحتوي عليها رقائق البطاطس إلى فقدان الشهية وضعف المناعة، حتى يصل إلى ضعف مقاومة الجسم للمرض، والوصول إلى السرطانات المختلفة، وخاصة سرطان المعدة.



6 - تزيد رقائق البطاطس الإصابة بالسمنة المفرطة وخاصة عند الأطفال والكبار بعد سن الأربعين.



7 - تؤدى رقائق البطاطس إلى ترسيب المواد الصناعية التي بها داخل الكبد والكليتين وتؤدى إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة في المستقبل.





ويجب على ربة المنزل أن تستبدل رقائق البطاطس الجاهزه بالفشار فهو أكثر إفادة من البطاطس أو بالرقائق المصنوعة بالمنزل، عن طريق تقطيع البطاطس رقائق رفيعة وخفيفة ونقعها فى ماء وملح وقليل من الخل لمدة ربع الساعة ثم وضعها في الفرن حتى نقلل من الدهون المشبعة عن طريق القلي، وإذا رغبنا في زيادة الطعم يزيد ليمون وشطه او ببريكا او كركم او بهار لحم أو بهار فراخ أو زعتر.