ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

كارثة في الشيبسي.. لن يتوقعها أحد

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:55 م
صدى البلد
ريهام قدري
رقائق البطاطس "الشيبسي" من الأطعمة الغذائية التي يمارسها الكبار والصغار ولكنها من أخطر الأطعمة.

وأكدت خبيرة التغذية رحاب حمودة لـ"صدى البلد" أنه تكمن خطورة الشيبسي في سهوله شرائها وسرعة تناولها بكميات كبيرة، والتي تسبب الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية ومنها:

1 - عندما تتعرض الأطعمة التي تحتوي على مواد سكرية لدرجة حرارة عالية، مثل القلي تتكون ماده تسمى (الأكريلاميد) وهي مادة مسرطنة، كما أنها مادة سامة تؤثر على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى فقدان الذاكرة والوصول إلى المرض الخطير (الزهايمر).

2 - تسبب رقائق البطاطس الإدمان لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة تشعر الإنسان بحالة من التلذذ وتؤثر على مراكز المخ ويحدث الإدمان.

3 - رقائق البطاطس تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم بسبب تشبعها بالدهون الضارة بسبب زيوت القلى المستخدمة بها، كل ( 10 ) حبات بطاطس تحتوي على ( 150 ) سعرا حراريا و(10) جرامات من الدهون الضارة.

4 - يؤدى تناول رقائق البطاطس إلى النزلات المعوية وتهيج أحماض المعده وزيادة حالات ارتجاع المريء والتهابات المعدة الشديدة التي تصل إلى القرحة.

5 - تسبب مكسبات الطعم التي تحتوي عليها رقائق البطاطس إلى فقدان الشهية وضعف المناعة، حتى يصل إلى ضعف مقاومة الجسم للمرض، والوصول إلى السرطانات المختلفة، وخاصة سرطان المعدة.

6 - تزيد رقائق البطاطس الإصابة بالسمنة المفرطة وخاصة عند الأطفال والكبار بعد سن الأربعين.

7 - تؤدى رقائق البطاطس إلى ترسيب المواد الصناعية التي بها داخل الكبد والكليتين وتؤدى إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة في المستقبل.


ويجب على ربة المنزل أن تستبدل رقائق البطاطس الجاهزه بالفشار فهو أكثر إفادة من البطاطس أو بالرقائق المصنوعة بالمنزل، عن طريق تقطيع البطاطس رقائق رفيعة وخفيفة ونقعها فى ماء وملح وقليل من الخل لمدة ربع الساعة ثم وضعها في الفرن حتى نقلل من الدهون المشبعة عن طريق القلي، وإذا رغبنا في زيادة الطعم يزيد ليمون وشطه او ببريكا او كركم او بهار لحم أو بهار فراخ أو زعتر.

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الجواد يعتذر على الهواء بسبب خبر أحمد الشيخ.. فيديو

مرتضى منصور مهاجما وزير الرياضة: انتظر استجوابك تحت قبة البرلمان

أول رد فعل من جانب نيبوشا على عودة محمد عبد الشافي لصفوف الزمالك

رسميا.. الزمالك ينهي إعارة نجمي الفريق للاتحاد السكندرى

الداخلية: اكتشاف مزرعة بالشرقية لتدريب الإرهابيين وتصفية 9 عناصر .. صور

الكتاتني: توقف تمويل أيمن نور سبّب له أزمة في قناة الشرق

محمد صلاح يفجر مفاجأة عن حظوظه فى الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا

الكاف يفتح باب اختيار الأفضل أفريقيا .. للتصويت لـ محمد صلاح «اضغط هنا»

رسميا .. شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الأوليمبي

نجم الفراعنة يصنع هدفا ويقود النجم الساحلي للفوز بالدوري التونسي.. فيديو

تقرير استخباراتي: الجزائر سجلت مكالمات لرئيس تونس السابق مع إرهابيين جبل الشعانبي والمخابرات القطرية.. وسلال هدد الحكومة التونسية بضرورة وقف النشاط المشبوه لـ منصف المرزوقي

شاهد.. مداعبات بين ميدو وأبو تريكة على تويتر بسبب التصويت لـ «محمد صلاح»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

فريد الديب: "استرداد أموال مبارك" كلفت الدولة 40 مليون.. ولم تثبت ملكيته دولارا واحدا.. فيديو

الكاف يفتح باب اختيار الأفضل أفريقيا .. للتصويت لـ محمد صلاح «اضغط هنا»

أول تعليق من مفرج عنه بفندق "الريتز كارلتون": كانوا يجلبون لنا "المفطحات"

سحل مواطن مصري في الأردن .. ووزيرة الهجرة تتصل بوزير العمل الأردني

إحالة واقعة رقص طالبات الثانوى بدمياط على أغانى المهرجانات داخل الفصول للتحقيق.. فيديو

السعودية ترفض منح تأشيرات دخول للاعبي الشطرنج الإسرائيليين والقطريين

محمد صلاح يتسبب في أزمة كبرى لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"

عماد متعب بـ"فانلة داخلية" و يارا نعوم و بناته بـ"البيجامة" احتفالًا بالكريسماس..صور

إبراهيم عبد الجواد يعتذر على الهواء بسبب خبر أحمد الشيخ.. فيديو

شاهد.. الخطيب يوجه رسالة قوية لدولة الإمارات

محمد صلاح يفجر مفاجأة عن حظوظه فى الفوز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا

الأرصاد تحذر من الطقس الأيام المقبلة.. وتكشف عن درجات الحرارة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تلخص الحلقة الرابعة من the Voice Kids

محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي ونيمار على لقب أفضل لاعب في العالم

حملة المصريين بالخارج لدعم ترشح السيسي تدشن ثاني مؤتمراتها بفرنسا.. صور

ملكتا جمال مصر واليونان تشكران صدى البلد.. فيديو وصور

BMW‏ تكشف عن سعر سيارتها ‏X2‎‏ الجديدة كليا.. صور

فيديو

أحمد موسى يكشف: الإخوان يحشدون للتصويت ضد «محمد صلاح» في «الكاف».. فيديو
أبوسمرة: لو رفعت أمريكا دعمها عن إسرائيل ستختفي من الوجود.. فيديو
أحمد موسى: الاعتداء على مصرى بالخارج لو اتكرر هاتكلم كلام يوجع ولو هقعد في بيتنا .. فيديو
شاهد .. انهيار طفل فلسطيني خلال «ذا فويس» ولجنة التحكيم تتدخل
شاهد.. 88% من جمهور ريال مدريد يطالب بضم «محمد صلاح» إلى الملكى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لكلاسيكو الأرض ين ريال مدريد وبرشلونة فى الدورى الاسبانى

توقعاتك لكلاسيكو الأرض ين ريال مدريد وبرشلونة فى الدورى الاسبانى