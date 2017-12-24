اتحاد عمال مصر يشارك في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الحريات النقابية

شارك اتحاد عمال مصر الحر بقيادة على البدري رئيس اتحاد عمال مصر الحر في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الحريات النقابية بدعوة من وزارة القوى العاملة .



وتم مناقشة عدة نقاط وأظهر وزير القوى العاملة محمد سعفان مرونة في الاستجابة لتعديلات اللائحة وأنه مع الحريات النقابية وحماية حقوق العمال مع الحفظ على الأمن القومي المصري.



وطالب سعفان بكاتبة الملاحظات فى مذكرة وتقديمها هذا الأسبوع لتعديل اللائحة قبل إصدارها.



