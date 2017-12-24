عادل الأعصر: سأنتهي من «فوبيا» قريبًا.. وهذه رسالتي لأحمد الفيشاوي

أكد المخرج عادل الأعصر، أنه يجب على الدولة التدخل لإنقاذ السينما وإعادتها إلى مسارها، سواء بالتسهيلات أو الدعم أو تخفيض الضريبة على التصوير في الأماكن الأثرية، موضحًا أن أقيم المسلسلات هي التي أنتجها قطاع الإنتاج المصري.



أضاف في حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" اليوم الأحد، تقديم منى عبدالغني وسهير جوده وحنان كمال، على قناة CBC أن كتابة العمل الكوميدي صعب جدًا وإخراجها كذلك، لذا لديه موقف من إخراج الأعمال الكوميدية، موضحًا أنه عندما يُخرج فيلمًا يجب أن يكون به وجهة نظر وليس "تيك أواي".



أوضح أن ليس كل الأفلام الكوميدية سيئة بل أن هناك أفلاما كوميدية جيدة مثل إشاعة حب وفيلم عسل أسود، وأنه ترك السينما في فترة انتشار الأفلام الكوميدية ليتجه إلى الدراما التليفزيونية.



قال الأعصر إنه عمل مع جميع نجوم السينما المصرية في جيله تقريبًا وفي سنة 2000 بدأت السينما تأخذ مسارا آخر لذا ابتعد، وحينها عُرض عليه إخراج مسلسل وجه القمر ورأى أن أنسب من يقوم بالدور هي الفنانة فاتن حمامة، مضيفًا أنه اتصل بها هاتفيًا وعرض عليها المسلسل وفي هذا المسلسل ظهرت وجوه جديدة ولكنهم الآن أصبحوا نجومًا ومنهم نيللي كريم وأحمد الفيشاوي وغادة عادل.



أردف المخرج أن غالبية إكسسوارات التي ظهرت في مسلسل وجه القمر كان من منزل فاتن حمامة، كما أنها اختارت الورد الذي ظهر في مشهد زواج نيللي كريم في المسلسل وأشرفت على الحفل وكأنه بالفعل حفل زفاف ابنتها، مضيفًا أن السيناريو كان جيد ولم يكن هدفها دورها بل العمل الجماعي وأن تكون العناصر حولها قوية لنجاح المسلسل.



تمنى أن يكون هناك مسلسل تاريخي مشترك بين الإنتاج المصري وقناة فضائية خاصةً لأن هذا سيكون شئ قيم ويدفع بالفن المصري، ولكن الدولة "شالت إيدها" وأصبح المنتج هو القطاع الخاص فقط ويريد الربح.



قال الأعصر إن مسلسله فوبيا سيتنتهي قريبًا وهو جديد على الدراما التليفزيونية، وهو مع مجموعة كبيرة منهم طارق لطفي وأيتن عامر.



وجه المخرج الكبير رسالة إلى الفنان أحمد الفيشاوي قال فيها" أي تصريح أو انفعال يجب عليك مراجعته قبل أن يخرج عفويًا لأنك شخصية عامة وأي تصريح يؤخذ عليك.. وأنت ممثل عبقري ويتصرف بدون قصد وهو تلقائي كبير".



كشف الأعصر أنه يجهز لعمل سينمائي جديد وسيكون في دور العرض قريبًا جدًا.