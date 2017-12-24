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ثقافة

فرقة توشكى للفنون التلقائية تحيي ليالي أسوان .. صور

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 10:03 م
فرقة توشكى للفنون
فرقة توشكى للفنون التلقائية
طارق موسى
تستمر الليالى الثقافية بمحافظة أسوان والتى تقام بالأماكن السياحية منها الحديقة النباتية و متحف النيل و مرسى معبد فيله والمسرح الصيفى تنشيطًا للسياحة الترفيهية وخلق متنفس ترفيهى لأهالى محافظة أسوان وزائريها .

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بإبراز دور الثقافة والفنون فى الارتقاء بالذوق العام وإعلاء قيم وروح التسامح والمحبة وخلق وسائل جذب تساهم فى تنشيط السياحة داخليًا وخارجيا بعاصمة الثقافة الإفريقية.

قدمت فرقة توشكى للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة اسوان بالمسرح الصيفى "مسرح فوزى فوزى" ، وعدة رقصات مستوحاة من البيئة النوبية "الأراجيد ، الغزل النوبى ، رقصات نوبية، رقصات سودانية ، ليلة الحناء" بمصاحبة فرقة أسوان للفنون الشعبية وفرقة قصر ثقافة كركر للفنون الشعبية، فرقة أسوان للموسيقى العربية مجموعة من العروض الفنية الرائعة التى نالت إعجاب الجمهور.
فرقة توشكى للفنون التلقائية تحيي ليالي أسوان .. صور
فرقة توشكى للفنون التلقائية تحيي ليالي أسوان .. صور
فرقة توشكى للفنون التلقائية تحيي ليالي أسوان .. صور

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