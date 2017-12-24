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رياضة

لاعب سموحة: نمتلك أفضل لاعبي الدوري.. فيديو

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:59 م
صدى البلد
أعرب محمود عبد العزيز لاعب نادى سموحة عن سعادته عقب فوز فريقه على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الخامسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


وقال "عبد العزيز"، خلال لقاء على قناة "دى ام سى، إن "هذا الانتصار جاء بعد هزيمتين على يد الأهلي والأسيوطي سبورت في المباراتين الأخيرتين".

واختتم لاعب نادى سموحة تصريحاته، أن "الجهاز الفنى يسعى إلى العودة للانتصارات مرة أخرى ومكانته الطبيعية بالدوري المصري"، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك نخبة من اللاعبين المميزين فى الدورى الممتاز.

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