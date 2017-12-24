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محافظات

رئيس جامعة بني سويف يرسل برقية عزاء لأسقف مطرانية ببا في وفاة 14 مواطنا

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:43 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أرسل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف؛ برقية عزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف مطرانية ببا والفشن وسمسطا، عن حادث الطريق الصحراوي الشرقي.

وتضمن نص البرقية الآتي: "أتقدم لسيادتكم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع 14 كان أغلبهم من عزبة جعفر بمركز الفشن، وإصابة 7 آخرين، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على مصابي الحادث بالشفاء العاجل".

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