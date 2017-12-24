رئيس جامعة بني سويف يرسل برقية عزاء لأسقف مطرانية ببا في وفاة 14 مواطنا
الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:43 م
أرسل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف؛ برقية عزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف مطرانية ببا والفشن وسمسطا، عن حادث الطريق الصحراوي الشرقي.
وتضمن نص البرقية الآتي: "أتقدم لسيادتكم بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الصحراوي الشرقي الذي وقع صباح اليوم وأسفر عن مصرع 14 كان أغلبهم من عزبة جعفر بمركز الفشن، وإصابة 7 آخرين، داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على مصابي الحادث بالشفاء العاجل".