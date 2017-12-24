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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بمعاينة عقار "راقودة" واتخاذ قرار خلال 10 أيام

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:39 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية خلال اجتماعه بأعضاء مجلس اسكندرية للتراث الحضاري اليوم أعضاء اللجنة الدائمة بمعاينة عقار راقودة وإعادة مراجعة استمارة الحصر الخاصة به ومراجعة الصور والخرائط ورقم العقار واسم مالك العقار وهذا خلال ١٠ ايام واتخاذ قرار فيما يخص العقار.

وشدد المحافظ ، على أهمية تحديد الأخطاء الإملائية وأخطاء العناوين وتوضيح اسماء الملاك للمباني التراثية وتحديد المباني التراثية التي لم يتم حصرها على الرغم من قيمتها لإضافتها الى مجلد الحفاظ على التراث، مؤكدا على أهمية تسجيل المباني التراثية التي ترتبط بشخصية مميزة أو التي لها موقع متميز أو طراز معماري فريد، وذلك لإرسالها الى مجلس الوزراء لتصحيح الأخطاء التي قد يلجأ إليها بعض ملاك المباني التراثية لإخراج تلك المباني من مجلد التراث.

وأشار د. محمد عوض إلى أن مبنى راقودة من من المباني ذات الطراز الزخرفي وقد عاش به المخرج الكبير يوسف شاهين والذي قدم العديد من الأعمال عن الإسكندرية وهو من المباني المتميزة المبنية على الطراز الحديث، مؤكدا على أهمية أن يتم تصحيح وتدقيق ومراجعة استمارات الحصر للمباني التراثية كما يجب أن تدرج المباني على خرائط حتى لا يحدث لبسا.

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