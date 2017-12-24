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أبوسمرة: لو رفعت أمريكا دعمها عن إسرائيل ستختفي من الوجود.. فيديو

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:54 م
صدى البلد
رقية محمد
قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن جنود الاحتلال الإسرائيلى يقتلون الأطفال الفلسطينيين على شاشات القنوات الفضائية والمجتمع الدولي ساكن لا يتحرك، مشددا على أن الرئيس الفلسطينى محمود أبو مازن أعلنها صراحة أن أمريكا لم تعد وسيطا نزيها فى عملية السلام.

وأضاف أبو سمرة خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج «الحياة اليوم» الذى يذاع على قناة «الحياة» أنه إذا رفعت امريكا دعمها عن إسرائيل ستختفى من الوجود، مشددا على أنه أينما كانت اسرائيل ستجد أمريكا هى الحاضنة والداعمة لها، معتبرا قرار ترامب بنقل السفارة للقدس ناقوس خطر بأن اتفاق أوسلو لم يأت بجديد للفلسطينيين.

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