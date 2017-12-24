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رياضة

طلعت يوسف: تدعيم سموحة بعدد من لاعبي الزمالك والأهلي.. فيديو

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:53 م
صدى البلد
حسن العمدة
قال طلعت يوسف المدير الفني لسموحة، إنه يسعى لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعناصر من الأهلي والزمالك وأخرى إفريقية.

وقال يوسف خلال لقائه على قناة أون سبورت اليوم بعد فوز فريقه على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة عشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، إن حصد النقاط في المباريات المقبلة قبل نهاية الدور الأول، سيعطي لنا شكلا آخر في الدور الثاني.

وتابع أن طموحاته مع سموحة بلا سقف، لكنني أريد المزيد من الوقت حتى أستطيع تجربة نظام التدوير بين اللاعبين حتى الآن، مضيفا أنه يعاني من الإصابات، وأحمد تمساح فقط هو الذي عاد من الإصابة منذ يومين، ونحتاج للتدعيم في الفترة المقبلة.

وأشار يوسف إلى أنه تولى المهمة منذ 13 يوما فقط، وهي فترة قليلة لبناء الفريق ووضع القواعد، والذي يعمل في التدريب يعلم ذلك جيدا، ولكن الأداء يتطور وإن كانت تشوبه العصبية.

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