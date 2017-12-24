راعي الكنيسة الكاثوليكية بالفيوم: نصلي اليوم من أجل السلام .. فيديو

احتفل اليوم الأخوة الأقباط الكاثوليك بمحافظة الفيوم باعياد الميلاد المجيدة من خلال القداس والصلاة التى أقيمت بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بمدينة الفيوم.



وقال الاب بطرس انور مساعد راعى كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بمحافظة الفيوم الكلمة كلمة حق أقولها لكل المصريين وبمناسبة احتفالاتنا اليوم بأعياد الميلاد المجيدة وقدوم سنة جديدة أن نعيش حياة الوحدة الواحدة وأن نكون على ساق محبة وتضامن.



وأضاف بأننا نصلى اليوم فى أحتفالنا بأعياد الميلاد المجيدة من أجل بلدنا مصر بأن يكون فيها سلام ومحبة حقيقيين أمام العالم أجمع.



وتابع: نصلى خاصة من أجل محافظة الفيوم المحافظة الحبيبة ان تكون منارة لكل مصر والمصريين وأن تقدم سلاما حقيقيا للجميع.

