إحالة قاتل زوجته بـ«أوسيم» لـ«الجنايات».. والمتهم: «مشيها كان بطّال»

أحال المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، عامل إلى المحاكمة أمام الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم.



وكشفت تحقيقات النيابة، التي أجراها حسين عامر مدير نيابة حوادث شمال الجيزة أن المتهم خنق زوجته، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب شكه في سلوكها وتوجه إلى قسم الشرطة وسلم نفسه للضباط، قائلا: "قتلت مراتي علشان مشيها بطال"، وانه طلقها منذ فترة بسبب شكه في سلوكها ثم تدخل الأهالي، وأعادوها إليه مرة أخرى، ويوم الواقعة، شاهد أحد الأشخاص يخرج من منزله، ثم صعد إلى المنزل وأتي في ذات الوقت بعض من أفراد أسرتها فقام باستقبالهم، وعقب مغادرتهم، قام بخنق زوجته بواسطة حبل.