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رياضة

الجبلاية تستعجل حكام القمة والسوبر.. والكريسماس يعقد الأزمة

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:42 م
ارشيفية
ارشيفية
يسرى غازى
أرسل عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة استعجالا إلى 7 اتحادات أوروبية من أجل ترشيح الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباراتى القمة والسوبر المصرى.

ويلتقى فريق الأهلى غريمه التقليدى الزمالك يوم 8 يناير المقبل فى ختام الدور الأول بالدورى الممتاز على أن يواجه المارد الأحمر باعتباره بطل الدورى المحلى نظيره النادى المصرى وصيف كأس مصر يوم 12 يناير أيضا على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية خطابات استعجال إلى اتحادات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وأوزبكستان وإسبانيا والمجر من أجل ترشيح أطقم تحكيمية لإدارة لقاءي القمة والسوبر المصرى.

وتواجه لجنة الحكام ورطة فى استقدام الأطقم التحكيمية الأوروبية لإدارة لقاء القمة، نظرا لانشغال قضاة الملاعب فى الخارج بالاحتفال بالكريسماس.

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