غدا.. الحكم على متهم بقضية خلية المتفجرات

تصدر غدًا الاثنين محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على المُتهم “خالد بخيت فرج”، في إعادة إجراءات مُحاكمته بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ «خلية المتفجرات».



ويواجه المتهم، تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

