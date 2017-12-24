شاهد.. مداعبات بين ميدو وأبو تريكة على تويتر بسبب التصويت لـ «محمد صلاح»

أثار أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول التصويت للنجم الدولي محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، بعد إشعار لينك التصويت لمحمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق.



وقام ميدو بعمل تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشير خلالها لأبو تريكة بالتصويت لمحمد صلاح على الجائزة الأفضل إفريقيا قائلا: «متوقفهاش عندك يا تريكة».



ومن جانبه قام أبو تريكة بإعادة التغريد، مشيرا إلى رمضان صبحي معلقا عليها: "أبو مكة يستحق الكثير وهذه الجائزة هي البداية متوقفهاش عندك يا رمضان».



ورد ميدو ضاحكا :" مش مشكلة يقف عليها أهم حاجة ما يغطسش!! يا ملك الدايفينج واحشني».



ويبدو أن تريكة قام بالإشارة إلى رمضان صبحي بهذه الجملة، بسبب حركة اللاعب المشهورة التي يقف خلالها على الكرة التي فعلها أكثر من مرة في لقاءات القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في فترة تواجد أبو التفانين في صفوف القلعة الحمراء.