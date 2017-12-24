أحمد موسى: الاعتداء على مصرى بالخارج لو اتكرر هاتكلم كلام يوجع ولو هقعد في بيتنا .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تربطها علاقات جيدة مع المملكة الأردنية الهاشمية ولا يليق ما حدث من اعتداء أحد الأردنيين على مواطن مصري نتيجة خلافات مالية، مضيفا، أنه في حال حدوث أي خلاف بين شخص مصري وشخص عربي لابد أن يتم التعامل مع مثل تلك الوقائع بجدية وحزم والتحقيق في الموضوع على أعلى مستوى.



وأضاف موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب الحفاظ على حقوق كل مواطن مصري في كل مكان، مضيفا، أنه من غير المقبول الاعتداء على أي مواطن مصري في أي دولة خاصة وأن المصريين يغضبون في مثل هذه الأحداث.



ووجه "موسى" رسالة للأشقاء في جميع الدول العربية قائلا: "حافظوا على ولادنا لأن الموضوع دا زاد عن حده.. والله لو الموضوع دا اتكرر في أي بلد عربية لازم اتكلم كلام يوجع ولو هقعد في بيتنا".

