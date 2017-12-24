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أخبار البلد

الكتاتني: توقف تمويل أيمن نور سبّب له أزمة في قناة الشرق

الأحد 24/ديسمبر/2017 - 09:49 م
أيمن نور صاحب قناة
أيمن نور صاحب قناة الشرق الإخوانية
مــحـــمــــد مــجــــــدي
قال إسلام الكتاتني، الباحث في شئون الحركات المتطرفة، إن الأزمة التي تضرب قناة الشرق الإخوانية جاءت نتيجة وقف التمويل الذي يصل إلى أيمن نور لزعزعة أمن واستقرار مصر.

وأضاف «الكتاتني» في تصريح لـ«صدى البلد» أن توصيف قناة الشرق بأنها إخوانية خطأ إعلامي، لأن صاحبها أيمن نور وهو ليبرالي، لكنها متماهية مع قنوات الإخوان "مكملين والوطن"، وتحمل نفس رسالتهما التخريبية، لافتا إلى أن الأزمة التي تقف وراء انقلاب أعضاء مجلس أمناء القناة مالية في المقام الأول.

وأشار إلى أن أيمن نور لن يسمح بتوقف القناة أو حدوث بلبلة خلالها بسبب التمويل، وسيحاول جاهدا البحث عن مصادر تمويل أخرى.

كان عدد من أعضاء مجلس أمناء قناة الشرق، عقدوا اجتماعًا عاجلا بأحد الفنادق بتركيا، ليتهموا رئيس مجلس إدارتها أيمن نور، بسرقة حقوق العاملين في القناة، وتجاهل مطالبهم المشروعة، معلنين الانقلاب عليه، وعلى رأسهم كل من عبدالرحمن يوسف القرضاوي عضو مجلس إدارة قناة الشرق، الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، عضو مجلس أمناء الشرق، سامي كمال الدين، المذيع بالقناة، وهشام عبد الله المذيع بالقناة.

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