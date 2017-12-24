ضياء السيد: الأهلي يعاني من مشكلة كبيرة في التعاقدات.. فيديو

أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، أن أزمة الأهلي كانت في التعاقدات والاختيارات، مؤكدًا أنه لا يعقل أن يكون هناك عدد كبير من اللاعبين في مركز معين ونقص عددي لافت في مركز بعينه، وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة مع الأحمر بخصوص الجناحات والدفاع.



وأضاف السيد، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة dmc، أن من يختار الصفقات يجب أن يحدد احتياجات الفريق والمراكز التي تعاني به، ولا يضم أي لاعب لا حاجة له لأن هذا الأمر يخلق أزمات بين اللاعبين ويؤدي لأزمة الدكة بسبب عدد اللاعبين الكبير في القائمة.



وشدد السيد على ثقته الكبيرة في لجنة الكرة بالأهلي لفترة مقبلة في ظل تواجد محمود الخطيب الرمز الكروي الذي سيختار بعين الخبرة، إضافة إلى تواجد زيزو الذي سيفيد الأهلي.