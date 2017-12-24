ضياء السيد يوجه رسالة نارية لـ"صالح جمعة".. فيديو

أكد ضياء السيد المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني، أن صالح جمعة لاعب وسط الأهلي، ناضج جدًا ويعرف الصواب من الخطأ.



وشدد ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج المدرج مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة dmc سبورتس، على أن صالح جمعة يعرف الخطأ ويفعله أيضًا فهو لا ينقذ ولا يساعد نفسه.



ووجه السيد، رسالة لصالح جمعة قائلًا: "يا صالح الحلقة بتضيق عليك ولازم تخاف على مكانك جوه الأهلي ويجب ان تنقذ نفسك بسرعة ومفيش وقت.. انت عارف كويس إيه اللي هيقعدك في الأهلي".