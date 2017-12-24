محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي ونيمار على لقب أفضل لاعب في العالم

نشرت شبكة "ESPN" العالمية الشهيرة استطلاعا للرأي لاختيار الأفضل في العالم في عام 2017، من بين اللاعبين، والمدربين، والفرق، والأهداف.



ودخل النجم المصري الدولي محمد صلاح جناح فريق ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في منافسة قوية مع 4 لاعبين للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2017.



ويتنافس صلاح مع أربعة لاعبين آخرين، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والانجليزي هاري كين هداف توتنهام الانجليزي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.