أحمد موسى يكشف: الإخوان يحشدون للتصويت ضد «محمد صلاح» في «الكاف».. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعمة الإخوان الإرهابية تشن حملة ممنهجة ضد محمد صلاح وتحشد للتصويت ضده في اختيار أفضل لاعب في القارة الإفريقية، مضيفا، أن دعم وتصويت محمد صلاح دليل على رفض جماعة الإخوان الإرهابية وانحصار شعبيتها.



وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن جماعة الإخوان تسعى للنيل من النجم المصري محمد صلاح نتيجة وطنيته ووقوفه بجانب دولته ودعمها في وقت الشدة، مضيفا، "الإخوان مش وطنيين ولا ينتمون للوطن".



وأشار إلى أن الفارق بين النجم المصري محمد صلاح والهارب محمد أبو تريكة كبير خاصة وأن صلاح يدعم دولته و يساندها ويقف بجانبها في أوقات الشدة على خلاف أبو تريكة الذي يمول الإرهاب ويمول الإخوان وعناصرهم ضد الدولة.

