إبراهيم محلب يقرر تخصيص دروس يومية بعد العصر والمغرب بمسجد الحسين

اجتمع مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين، اليوم الأحد، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس إدارة المسجد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأعضاء مجلس الإدارة.



وتابع المجلس جميع الأعمال المتصلة بعمارة مسجد الحسين وصيانته ونظافته، وقد تم خلال الاجتماع تكريم شركة «كوين سرفيس» التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة الباسلة تقديرًا لجهودها في خدمة المسجد ونظافته تطوعًا من الشركة، وتم تسليم شهادة التقدير ونسخة من كتاب الله عز وجل، للواء محمود صالح – رئيس مجلس إدارة شركة كوين سرفيس.



واتفق المجلس على سرعة تجهيز مكتبة مسجد الإمام الحسين تجهيزًا كاملًا لتكون مصدر إشعاع للفكر الوسطي، كما تم وضع خطة علمية متكاملة للدعوة بالمسجد بحيث تكون الدروس يوميًا بعد صلاتي العصر والمغرب، وتكون شاملة ومتنوعة على أيدي الأساتذة المتخصصين والأئمة المتميزين.