موقع أمريكي: الحرب مع إيران ستكلف الولايات المتحدة 7 تريليونات دولار

كشف موقع أمريكي أن اندلاع أي حرب بين واشنطن وطهران سوف تكلف الولايات المتحدة أكثر من 7 تريليون دولار.



وأكد موقع "انفورمد كومنت" الأمريكي أن شعب إيران أكبر بمرتين ونصف من الشعب العراقي، كما أن إيران لديها امتداد جيوسياسي أكبر وأهم من العراق التي احتلتها الولايات المتحدة في 2003.



وتابع الموقع أن إدارة أوباما دخلت في سلام مع إيران وتم توقيع الاتفاق النووي الذي يحظر على طهران من امتلاك أي برامج نووية وتحت إشراف الأمم المتحدة غير أن الرئيس الحالي دونالد ترامب ، يرى أن إيران لا تحترم الاتفاق النووي الموقع، بل وتقوم بتطوير برنامج صاروخ باليستي.

وبين الموقع أن الولايات المتحدة ستتكلف 7 تريليون دولار بمجرد أن تقوم بإلقاء قنابل وتشن حرب جوية وتحرك دباباتها ومدفعيتها وعرباتها المدرعة، وعلاج المصابين وتكلفة القتلى بعد ذلك.



