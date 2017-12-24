إيرادات «Coco» تتخطى 450 مليون دولار

حقق فيلم الأنيميشن Coco، إيرادات بلغت 457 مليون دولار أمريكي، بعد عرضه في أكثر من 3,980 دار عرض سينمائي حول العالم.



الفيلم تم طرحه يوم الأربعاء 22 نوفمبر الماضى وهو ينتمي إلى فئة الخيال والمغامرات، وهو من إنتاج استوديوهات بوينا فيستا السينمائية، وإخراج لي أونكريتش، ويشارك في الأداء الصوتي لشخصياته عدد من النجوم أبرزهم، بنجامين برات، جايل جارسيا برنال.



قصة الفيلم تدور في إطار من الكوميديا والإثارة، حول صبي يدعى "كوكو " يبلغ من العمر 12 عامًا، لديه شغف وولع بالعزف على الجيتار، وينطلق في مغامرة غريبة تتعلق بلغز ما منذ قرن من الزمان، لكنه يفاجأ خلالها بوجوده في عالم الأموات.