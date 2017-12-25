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ثقافة

«اللغة العربية وتحديات العصر» باتحاد كتاب مصر

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:59 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تعقد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، خلال الفترة من 27 حتى 28 ديسمبر الجاري، مؤتمرا بعنوان «اللغة العربية وتحديات العصر»، بمقر الاتحاد فى الزمالك.

وتنظم المؤتمر لجنة حماية اللغة العربية وشعبة الدراسات الأدبية، بمشاركة عدد كبير من كبار المفكرين والنقاد، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.

ويرأس المؤتمر الكاتب مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، وأمين عام المؤتمر السيد حسن عضو مجلس إدارة النقابة مقرر لجنة اللغة العربية، ويدير المؤتمر عبد الحكيم عبدون مقرر شعبة الدراسات الأدبية.

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