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محافظ المنيا في 2017.. إنشاء المنطقة الحرة وإدراج جبل الطير ضمن الحج العالمي

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 09:31 ص
صدى البلد
ايمن يونس
  • محافظ المنيا:
  •  إنشاء المنطقة الحرة وإدراج جبل الطير ضمن الحج العالمي أبرز أحداث 2017
  • استرداد 304 آلاف فدان واعتماد ملف المحافظة نموذج يحتذى به

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، إن "عام 2017 حمل الكثير من الأخبار السارة للمحافظة والتي ستظهر نتائجها خلال عام 2018، من أهمها إدراج منطقة دير جبل الطير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر بعد موافقة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزارا سياحيا دينيا يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم على مدار العام، ونعمل حاليا من خلال لجنة تم تشكيلها لإعادة تطوير المنطقة بأكملها لإظهار المكان في أجمل صورة ليس فقط على المستوى المحلى بل أمام العالم أجمع باعتبار أنه سيكون مقصدا سياحيا عالميا".

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير الأمن، واللواء نبيل منصور، السكرتير العام للمحافظة، أن ما حققته المحافظة في حملة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وتوجيهاته بتنفيذ الحملة المكبرة التي وجه بها رئيس الجمهورية في 15/5/2017 والتي أسفرت عن التعامل على 582 ألف فدان، وتم استرداد 304 آلاف فدان منهم، وجار تقنين 277 ألف فدان، وهذا يعد إنجازا كبيرا، حيث تم اعتماد ملف المحافظة في استرداد أراضي الدولة كنموذج يحتذى به في جميع محافظات مصر.

وأعرب البديوي عن أمنياته أن يكون العام الجديد فاتحة خير على مصرنا الغالية وعلى محافظة المنيا، حيث وافقت الحكومة على إقامة المنطقة الحرة العامة للمدينة النسيجية على مساحة 306 فدادين بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، يستهدف المشروع جذب 271 مليون دولار لإنشاء مصانع مزودة بخطوط إنتاج وآلات ومعدات بتكنولوجيا متقدمة لتشغيل 17 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع عددا من الإنجازات في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والشباب والرياضة والتموين، كما وجه الشكر لجميع القائمين على العمل التنفيذي بالمحافظة لما قدموه من جهد خلال عام 2017، مطالبا بمضاعفة الجهود لتحسين حياة المواطنين.

وهنأ المحافظ الإخوة الأقباط بحلول أعياد الميلاد المجيدة، وأكد أن الدولة المصرية لا تزال مستهدفة من قبل أعدائها، ومواجهة الإرهاب ليست على عاتق الداخلية فحسب بل هي جهود متضافرة للجميع، وقال إنه عقد لقاءً مع القيادات الأمنية لبحث الاستعدادات الخاصة بإجراءات تأمين المنشآت الدينية ليحتفل الجميع في سلام وأمان.

وقال إنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، منها الاستعداد الجيد للسيول، وكان لمحافظة المنيا تجربتان رائدتان في هذا المجال، إلى جانب عدم تكرار أزمات القمح، حيث كانت المحافظة سباقة في التعامل مع ملف القمح، موجها بعقد لجنة اللجنة العليا للقمح لمراجعة الخريطة الخاصة بالشون وجميع إجراءات الموسم.

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