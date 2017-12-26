9 وصفات سحرية للتخلص من ضيق التنفس

يبحث الكثيرون دائما عن طرق للتخلص من مشكلة ضيق التنفس،وذلك لأنها تؤثر على حياة بعض الأشخاص،مما ينتج عنها شعور بالتعب والإرهاق وعدم ممارسة الحياة بشكل طبيعي.



وقدم الدكتور محسن النادي،استشاري الطب البديل،بعض الطرق والوصفات التي تساعدك على التخلص من مشكلة ضيق التنفس على النحو التالي:



- أغلي الزنجبيل والحلبة مع بعضهما في الماء وشرب كوبين منه يوميًا.

- تناول كوب من مغلى زيت السمسم قبل الخلود للنوم.

- مزيج من أوراق الزعتر والجوافة مع إضافة القليل من العسل لهما وتناولهما يوميًا.

- أضف فص ثوم ومقدار صغير من البصل على عصير الجزر ،ثم تناول كوب من هذا المزيج يوميا.

- الفلفل الأحمر من الأطعمة الصحية التى يجب أن تحرص على تناولها لكى تتخلص من هذه المشكلة.

- تناول عصير الرمان يوميا،وذلك لاحتوائه على مادة " الأسكوربيك "التى تساعدك على التغلب على ضيق التنفس

- اضيفي إلى الكرات كمية قليلة من العسل، وتناولها صباحًا قبل وجبة الإفطار.

- نقع أوراق الجوافة ،ثم تناولها .

- تناول كوب من مغلى القرنفل يوميا لمدة أسبوعين.



