ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

9 وصفات سحرية للتخلص من ضيق التنفس

الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 10:01 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
يبحث الكثيرون دائما عن طرق للتخلص من مشكلة ضيق التنفس،وذلك لأنها تؤثر على حياة بعض الأشخاص،مما ينتج عنها شعور بالتعب والإرهاق وعدم ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وقدم الدكتور محسن النادي،استشاري الطب البديل،بعض الطرق والوصفات التي تساعدك على التخلص من مشكلة ضيق التنفس على النحو التالي:

- أغلي الزنجبيل والحلبة مع بعضهما في الماء وشرب كوبين منه يوميًا.
- تناول كوب من مغلى زيت السمسم قبل الخلود للنوم.
- مزيج من أوراق الزعتر والجوافة مع إضافة القليل من العسل لهما وتناولهما يوميًا.
- أضف فص ثوم ومقدار صغير من البصل على عصير الجزر ،ثم تناول كوب من هذا المزيج يوميا.
- الفلفل الأحمر من الأطعمة الصحية التى يجب أن تحرص على تناولها لكى تتخلص من هذه المشكلة.
- تناول عصير الرمان يوميا،وذلك لاحتوائه على مادة " الأسكوربيك "التى تساعدك على التغلب على ضيق التنفس
- اضيفي إلى الكرات كمية قليلة من العسل، وتناولها صباحًا قبل وجبة الإفطار.
- نقع أوراق الجوافة ،ثم تناولها .
- تناول كوب من مغلى القرنفل يوميا لمدة أسبوعين.

ترشيحاتنا

تعرف على النادي الذي اكتشف فيه أول حالة تعاطي منشطات والعقوبات المنتظرة

لا ترمي أكياس الشاي بعد استخدامها لهذا السبب العجيب !

جابر عصفور ناعيا صلاح عيسى: الثقافة المصرية فقدت مؤرخا اجتماعيا وصحفيا اهتم بالعدالة الاجتماعية

سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة : اتهام أمريكا لنا في هجوم "واناكري" مثير للاستفزاز

الاتحاد العالمي للشطرنج يفضح أكاذيب قطر ضد السعودية

السودان يرفع سعر الدولار مقابل الجنيه وتوقعات بموجات غلاء غير مسبوقة

سميرة سعيد: أغنية «يا عم عيش» محاولة للخروج من الحالة السلبية بالحياة ..فيديو

شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ "إيمان العاصى" باللون الأبيض

عودة حركة رحلات الطيران الصباحية لطبيعتها بين مصر والإمارات

9 يناير .. أولى جلسات محاكمة 8 ضباط لاتهامهم بقتل مجند

«المالية»: نفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية بـ4 مليارات دولار

كيف تنقذ نفسك من فتك المرض القاتل لـ "صلاح عيسى"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة من حفل عمرو دياب احتفالًا بالكريسماس

شاهد .. صالح جمعة يسهر في حفل عمرو دياب عقب تعادل الأهلي مع وادي دجلة

بلاها "بابا نويل وشجرة كريسماس".. ارتفاع الأسعار يصيب الأسواق بالركود.. فيديو وصور

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات اليوم..فيديو
سميرة سعيد: أغنية «يا عم عيش» محاولة للخروج من الحالة السلبية بالحياة ..فيديو
أشهر أسطى كهربائي بالإسكندرية سيدة اسمها «ذكية» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟