«تشريعية النواب» تؤجل حسم مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية.. و«المحلية» تناقش تحول أراضى الآثار بالفيوم لتجمعات القمامة.. و«السجينى»: لن نسمح بأن تكون مزبلة.. والمحافظة تطلب 6 ملايين

أحقية المحامي فى الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب بيوم

منع الحبس إلا فى الأماكن المخصصة لذلك قانونا

«تشريعية النواب» تؤجل حسم مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية

«محلية النواب» تناقش أزمة طريق الموت بالفيوم.. والمحافظة تطلب 6 ملايين لإنجازه

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى المادة 149.جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، فيما أرجأت اللجنة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت من المادة 120 حتى المادة "141، على أن تناقشها فى وقت لاحق من اجتماعاتها المستمرة للانتهاء من القانون.ووافقت على نص المادة 121 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه لا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الاماكن المخصصة لذلك قانونا وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة ولا يجوز ان يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الأمر، كما وافقت على المادة 122 التى تنص على أنه يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من امر الحبس بعد توقيعه على الاصل بالاستلام.ووافقت على المادة 123 التى تنص على أن يبلغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه او حبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه.ووافقت على المادة 107 من مشروع القانون التى تنص على انه يجب ان يمكن محامى المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب او المواجهة بيوم على الأقل وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه اثناء التحقيق، وحذفت اللجنة فقرة من المادة كانت تنص على أنه يجوز للنيابة أن تقرر إجراء التحقيق فى غيبة الخصوموجاء حذف اللجنة لهذه الفقرة بعد اعتراض عدد من النواب عليها منهم النائب ايهاب الخولى والنائب سامى رمضان حيث أكد أن إجراء النيابة التحقيق فى غيبة الخصوم يخل بحق المتهم.فيما دافع المستشار عمر مروان عن الابقاء على الفقرة قائلا إن هناك إجراءات للتحقيق تقوم بها النيابة لا تستلزم حضور المتهم مثل زيارة شاهد فى مستشفى أو إجراء معاينة.بينما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز اسكندر.وجاء الطلب اليوم الإثنين، بشأن وجود خمس قطع أراضى تابعة لوزارة الآثار بمدينة الفيوم تحولت إلى أماكن لتجمع القمامة ورشح المياة الجوفية ونمو الحشائش الغريبة ومن الممكن الاستفادة بهذه الأرض بنقل ولايتها للمحافظة لبناء مشروعات خدمية للمواطنين بعد الانتهاء من الحفريات التى تقوم بها وزارة الآثار.وأكد النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب، ضرورة الإستفادة من هذه الأراضى، لخدمة المواطنين، وحرصا على المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الآثار التى بهذه الأراضى من المؤكد أنها تعرضت للتلف بسبب الإهمال من وزارة الآثار.ولفت إسكندر إلى أن الاستغلال سيئ ولابد من إعادة النظر من جانب الحكومة تجاه هذه الأراضى بشكل فعال يساهم فى تنمية محافظة الفيوم.من جانبه قال د.أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية، بوزارة الآثار، إنهم ليسوا لديهم إى إشكالية فى التعامل مع هذا الملف بشكل كامل، حيث 5 مناطق منهم 3 نحن ملزمين بالحفاظ عليهم وبدء أعمال الحفريات فيها، ولكن يوجد منطقتان فى حاجة لدعم مالى خاصة وجود القمامة بها وأيضا تمركز مياه الصرف الصحى.واتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الأراضى، وتأكيد أنه لن يتم السماح بإهدار مثل هذه الأراضى قائلا:" مش هتبقى مزبلة إطلاقا".وتدخل النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب بقوله لرئيس قطاع الآثار المصرية :"محتاج فلوس كام"، فعقب عليه:" نتيجة للفساد المالى...إحنا بنتعامل بمبدأ توريد العمالة مع المحافظة وهى ما تتعامل فى الأمور المالية".وأختتم المهندس أحمد السجينى، الجلسة بالتأكيد على أن هناك تعاون كامل بين الحكومة والنواب لإنهاء هذا الملف، مطالبا ممثلى الحكومة بالإجتماع مع النائب أشرف إسكندر، مقدم طلب الإحاطة للتوافق على آليات تحقيق التوصيات الخاصة بإنهاء الحفريات فى الـ3 قطع مع وضع رؤية للتغلب على القمامة والصرف الصحى فى القطعتين الأخريين.وناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح الحسينى بشأن وجود طريق يسمى بـ"طريق الموت" بمنشأة طنطاوى مركز سنورس محافظة الفيوم، وضرورة العمل على رصفه وإنارته وتغطية جانبى الطريق.وقال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، بضرورة أن تعمل المحافظة على الإنتهاء من هذا الطريق فى أقرب توقيت، حرصا على مصلحة المواطنين وأرواحهم التى تهدر بشكل مستمر قائلا:" مش لازم نضحى بالناس الغلابة ..ولابد أن نضيئ الطريق مع رصفه".وأتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا أن إنارة الطرق فى مصر تثير أزمة كبيرة، ولابد من الإنارة بشكل جيد مع الرصف، حرصًا على أرواح المواطنيين، مؤكدا أن هذا الطريق يمثل مشكلة كبيرة وعلى الحكومة أن تعمل على توفير الإعتمادات للمحافظة حفاظا على الأرواح.من جانبه قال اللواء ممتاز فهمى، سكرتير عام محافظة الفيوم، أن إنارة الطرق مع رصفها ضرورة مهمة، ونحن نعمل على ذلك فى هذا الطريق، ولدينا موازنة معتمد مليون و732 ألف فى الخطة الحالية، ولكن نحن فى حاجة إلى قرابة الـ6 مليون للرصف والإنارة وتغطية الجانبيين، وإنهاء هذا الطريق بشكل كامل.وعقب على حديثه ممثل وزارة المالية، بتأكيد ضرورة عمل دراسة كاملة للطريق من جميع النواحى، والوزارة على أستعداد لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة.