"جمهورية الطوب الأحمر" تحقق نجاحا في البروفات قبل العرض الرسمي

يواصل الفنان والمخرج الشاب إسلام سعيد عمل البروفات الخاصة بمسرحيته "جمهورية الطوب الأحمر"، وهو العرض التابع لمسرح الشباب، وهو من نوعية العروض التي تنتمي لمسرح الشارع، فيما قدم العرض منذ يومين في شارع قصر الشمع بمصر القديمة وسط حضور جماهيري كبير وسيتم تقديمها بشكل رسمي في أواخر يناير 2018.



وقال إسلام سعيد أنه يحاول لأول مرة أن يعطي الجمهور المصري الفرصة، في أن يشارك في حضور البروفات المسرحية للعرض، بالإضافة إلي حضور عدد كبير من النقاد والصحفيين والمتابعين للحركة المسرحية من بينهم : "هدى وصفي رئيسة مركز الهناجر للفنون السابقة، وأستاذة علم المسرح بكلية الآداب، وكل من وزير التجارة المفوض لدى مصر في إيطاليا السفير جلال الصاوي، بالإضافة إلي كل من المخرجين أحمد مختار، وأشرف فاروق، ومناضل عنتر، والفنان أحمد السيد، وكل من نهي علي معيدة في كلية الفنون التطبيقية بالزمالك ، ومهندس الديكور رضا صلاح وهو من أهم مهندسي الديكور التابعين لدار الأوبرا المصرية، والحاصلين على جائزة الإبداع الفني لعام 2016 .



وتمنى إسلام سعيد في تصريحات صحفية، أن يحقق عرض "جمهورية الطوب الأحمر" نقلة فنية وفكرية في المجتمع المصري، قائلًا : "أتمني أن يُغير العرض المسرحي جمهورية الطوب الأحمر كثيرًا في قوانين المباني والإنشاءات، واهم هذه القوانين أن المنازل القديمة التي يتم هدمها أو إزالتها لا يبني مكانها عقارات إسكانية ولكن تتحول إلى حدائق، بالإضافة إلى قوانين خاصة بالهيئة والشكل الموحد للمباني التي تعطي مناظر جمالية لمصر، بعيدًا عن العشوائيات".



وأوضح أن عرض "جمهورية الطوب الأحمر"، يشمل جنسيات متعددة ومنهم أحد المطربين من المملكة العربية السعودية وهو المغني هيثم السالم، فيما استغل إسلام وجوده في مصر للمشاركة في العرض حيث يقوم بدراسة طب الأسنان مشيرًا إلى أن العرض يتواجد العراقي أمير السليم، وهو يقوم بعمل ماجيستير في الإخراج السينمائي ويساعد في توثيق تجربة "جمهورية الطوب الأحمر".



وتابع سعيد أن العرض بضم أحد الممثلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، هو مازن حمزة وهو أول مغامر متحدي إعاقة يصعد جبال الألب، ويشارك في "جمهورية الطوب الأحمر"، كمدير للمواقع الخاصة ومساعدًا للإخراج، ويضم أيضًا عدد من الأطفال، بالإضافة الي صناع موسيقي black girl، بالإضافة الي وجود الموسيقار داليا حسني، مشيرًا الي أن هناك خاصة بتقبل الأخر والأقليات في المجتمع، مؤكدًا أن أهم اهداف مسرح الشارع، وهو ما ستراه في العرض المسرحي "جمهورية الطوب الاحمر"، التي سيشاهدها الجمهور في مترو الأنفاق وفي الشوارع وامام المنازل، وسوف يسافر الي جميع المحافظات.