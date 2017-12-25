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متحدث المترو: 3 ملايين راكب يستخدمون المترو ونخسر 100 مليون جنيه سنويا.. فيديو

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:46 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة المترو، أن هناك بالفعل زيادة في أسعار تذاكر المترو، وتقوم لجنة فنية حاليًا بدراسة نسبة الزيادة المقررة وبالتزامن يتم تركيب بوابات إلكترونية علي الخط الأول والثاني بتكلفة 160 مليون جنيه بإجمالي 850 بوابة.

وأضاف عبدالهادي، في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، أن البوابات الجديدة ستقوم بتحديد التعريفة بناء علي عدد المحطات، لافتًا إلي أنه من غير المعقول أن يقوم الراكب باستقلال المترو من المرج ويقوم بالتغيير من رمسيس حتي مدينة نصر أو حلوان ويتم حساب التعريفة بجنيهين فقط.

وتابع قائلا: الزيادة الجديدة لن تمس الاشتراكات الخاصة بالطلبة وكبار السن بصورة كبيرة وستكون بسيطة للغاية.

وأكد، المتحدث باسم هيئة المترو، أن الزيادة الجديدة سيتم تطبيقها بداية من النصف الثاني للعام الجديد، موضحًا أن مترو الأنفاق يخسر سنويا 100 مليون جنيه ويخدم 3 ملايين راكب يوميًا ومن الأفضل للجميع أن نحافظ علي هذا المرفق الهام.

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