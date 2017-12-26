شيرين رضا تستفز مشاعر المصريين.. البرلمان يشن هجوما عليها بعد وصفها أصوات المؤذنين بـ «الجعير».. و«دينية النواب» تطالبها بالاعتذار.. وبرلمانى: الأذان يستخدم للعلاج النفسي والروحاني

«دينية البرلمان» تطالب شيرين رضا بالاعتذار بعد تصريحاتها عن الأذان

آمنة نصير ترد على تصريحات شيرين رضا حول الأذان ومكبرات الصوت في المساجد

برلمانى يطالب شيرين رضا بالعودة لصوابها بعد تصريحاتها عن الأذان

أدان عدد من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان تصريحات الفنانة شيرين رضا بعد وصفها أصوات المؤذنين بـ"الجعير"، حيث أكدوا أنها خارجة عن السياق وهو اتهام لا يجوز أن يصدر من إنسان كامل الإرادة، وطالبوها بمراجعة نفسها فيما أبدته من رأى والاعتذار عن تصريحاتها، كما دعوا وزارة الأوقاف إلى مراعاة اختيار أصوات المؤذنين من خلال عمل دورات تدريبية لبعضهم فى كيفية أداء الأذان.أدان النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، تصريحات الفنانة شيرين رضا بعد وصفها أصوات المؤذنين بالجعير، متسائلا: "كيف توصف أصوات المؤذنين بالجعير؟ على الرغم من أن الأذان يستخدم للعلاج النفسي والروحاني، ولا يمكن أن يكون مزعجا لأحد".وتساءل الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "كيف يذكر اسم الله ويكون وراءه إزعاج؟"، مشيرا إلى أنه على مدار عمره يستمع للأذان لأنه سبب للراحة والطمأنينة، مطالبا شيرين بمراجعة نفسها فيما أبدته من رأى والاعتذار عن تصريحاتها، كما طالب وزارة الأوقاف بمراعاة اختيار أصوات المؤذنين من خلال عمل دورات تدريبية لبعضهم فى كيفية أداء الأذان.وفيما يتعلق بتصريحات الفنانة شيرين رضا بشأن مطالبتها بوضع قرار لتوحيد الأذان في المساجد كي لا يفزع السائحون، قال إن فكرة توحيد الأذان لم يتم طرحها حتى الآن فى البرلمان وستتم مناقشتها فور الطرح لما فيه صالح الدين الإسلامى، رافضا فكرة توحيد الأذان، خاصة أن وجود المؤذن فى المسجد يحقق نوعا من التفاعل بين والمؤذن والمصلين في المسجد.ورفضت النائبة آمنة نصير التعليق على تصريحات الفنانة شيرين رضا بعد وصفها أصوات المؤذنين بالجعير.وقالت "نصير"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لابد أن يتوافر فى صوت المؤذن ما يؤهله لأداء الأذان، وأن يكون صاحب الصوت جيدا ومؤهلا، مطالبة بتخفيف تغليظ مكبرات الصوت عند رفع الأذان بالمساجد في كل الأوقات.وأكدت النائبة أن الحديث عن قضية توحيد الأذان ليس هو القضية الرئيسية، ولكن يجب عدم المبالغة في استخدام مكبرات الصوت بشكل مرتفع جدا.واستنكر النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، تصريحات الفنانة شيرين رضا بعد وصفها أصوات المؤذنين بالجعير، متمنيا أن تعود شيرين رضا لصوابها وتعتذر عما قالته.وأكد حمروش، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه حتى لو كان هناك بعض المؤذنين أصواتهم مؤذية، فإن وزارة الأوقاف عالجت هذه الأزمة ووضعت ضوابط لها.وقال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن تصريحات شيرين رضا خارج عن السياق وهو اتهام لا يحق أن يصدر من إنسان كامل الإرادة.وفيما يتعلق بمطالبة شيرين رضا بـ«وضع قرار لتوحيد الأذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحين»، أوضح أنه لم يعرض على اللجنة مسألة توحيد الأذان، ولكنه بشكل شخصى لا يؤيد فكرة توحيد الأذان لأن الأذان له قدسيته وحرمته باعتباره شعيرة من الشعائر ويعتبر من ملامح ومعالم الصلاة وجانبا روحيا، ولا ينبغى أن نحرم المصلين من ذلك.كانت الفنانة شيرين رضا شنت هجومًا على بعض المؤذنين في المساجد فى أحد البرامج التليفزيونية على إحدى القنوات الفضائية، ووصفت أصواتهم بـ«الجعير»، وقالت إنها «ترى طريقتهم مرعبة للأطفال»، مطالبة بـ«وضع قرار لتوحيد الأذان في المساجد، كي لا يُفزع السائحين».