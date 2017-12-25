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محافظات

رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 10:00 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بجميع الوحدات المحلية ومديريات الرى والصرف والزراعة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى متابعة حالة المعدات الموجودة وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها ورفع كفاءة الأطقم العاملة عليها.

وطالبت محافظ البحيرة مسئولى الرى والصرف والميكانيكا والكهرباء والوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لحالة المحطات والمصارف والجسور والتواجد المستمر بها مع مراجعة صفايات الأمطار وأعمدة الإنارة والأشجار وخاصة بالقرى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المهندس سعد غراب، باستنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياه واللوادر والجرارات والأـطقم العاملة عليها، تحسبا لأي أزمة سيول متوقعة للوقوف على مدى جاهزيتها والتغلب على الآثار المترتبة عليها ومواجهتها بأقصى سرعة.

وشهدت جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة نماذج محاكاة وسيناريوهات للتأكد من جاهزية جميع المعدات والعمال للعمل بالكفاءة اللازمة لمواجهة تحديات الأمطار والسيول والتى من المحتمل أن تحدث خلال موسم الشتاء، وكان آخرها نموذج المحاكاة الذى شهده وفدا من مجلس الوزراء بقرية عفونة بمركز وادى النطرون حيث قرر المجلس تعميم هذا النموذج على جميع المحافظات.
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور
رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ فى البحيرة لمواجهة أزمات فصل الشتاء.. صور

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