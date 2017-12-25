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محافظات

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:46 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
سلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 20 منزلا للأهالي المستحقين بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها بقرية بني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.

جاء ذلك في إطار تطوير 232 قرية الأكثر احتياجًا لتؤكد أن الدولة تولي اهتمامًا بالمواطن البسيط وتسعى جاهدة للتعاون مع المؤسسات والجمعيات لتقديم أفضل الخدمات .

وأكدت "نصر"، أن صندوق تحيا مصر استطاع أن يجوب محافظات الجمهورية للتعرف على القرى الأكثر احتياجًا وللبدء فورًا في رفع كفاءة وتطوير وإعمار عدد من المنازل بالقرى الأكثر احتياجًا وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان .

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بدور الجمعيات الأهلية النشطة وخصوصًا جمعية الأورمان والتي إستطاعت أن تسجل اسمها بأحرف من نور في لوحة شرف العمل الأهلي وتقديم مساعدات للحالات الإنسانية لخلق حياة كريمة .

وعلى هامش الاحتفالية قامت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ الشرقية واللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر بتسليم مفاتيح 20 منزلا للأهالي المستحقين بقرية بني حسن بمركز أولاد صقر بعد الإنتهاء من إعمارها ورفع كفاءتها وذلك بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان بتكلفة مليون و 300 ألف جنيه تحت رعاية رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وفي لفتة إنسانية أمر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بتوزيع عدد من البطاطين على الأسر المستحقة بالقرية لتقيهم برودة الشتاء وتقلبات الجو لتساعد في عملية التدفئة.

كما قدم المحافظ الشكر لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لإدخال الفرحة والسرور على أهالي القرية وتوفير مسكن آدمي لهم يوفر لهم عيشة كريمة.
وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور
وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور
وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور
وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

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