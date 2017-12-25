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فن

ياسر الطوبجي ينضم لفريق "ابتسم أنت في مصر"

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:50 م
صدى البلد
سعيد فراج
انضم الفنان ياسر الطوبجي إلى فريق عمل فيلم "ابتسم أنت في مصر"، بعد ان تعاقد مع الجهة المنتجة على المشاركة في البطولة ، وذلك قبيل أيام قليلة من استئناف عمليات التصوير بالغردقة وأسوان.

وكان فريق عمل الفيلم قد انتهى من تصوير المشاهد الخاصة في روسيا.

وأكد المخرج خالد مهران أنه استخدم إمكانيات جديدة في التصوير لم يتم استخدامها في مصر من قبل ، مشيرًا إلى أنه قام بتصوير مشاهد عديدة في موسكو وتحديدًا في إحدى الغابات وداخل قطار وأيضًا داخل حديقة عامة ومسرح باليه قديم أثرى، بالإضافة إلى العديد من الشوارع ، مشيرًا إلى أن عمليات التصوير في روسيا سوف تستغرق 20 يومًا يعود بعدها للقاهرة لاستكمال التصوير.

وأشار إلى أن بطلات الفيلم الروسيات هن EKATERINA KOVALCHUK و ARINA VOLKOVA و Maria rivalو POPLINA GRENTSو ANASTASIYA AKATOVA مؤكدًا أنهم يشعرن بسعادة غامرة للمشاركة في فيلم مصري روسي ، كما أنه حرص على مشاهدة عدة أفلام روسية في أوقات الراحة بمصاحبة مدير التصوير فلاديمير ارتيميف .

يهدف الفيلم الي ترويج السياحة المصرية في العالم بصفة عامة وروسيا بصفة خاصة ، حيث من المقرر أن يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد ، ويجسد بطولته من الفنانين المصريين عمرو واكد ومحمد نور وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور .

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروسية الينا سربرياكوفا وقامت الينا بمشاركة عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار ، والعمل انتاج شركة بيراميدز للانتاج الفني لصاحبها محمد الشريف وشركة New Age Media Production ، بالاضافة إلى شركة انتاج روسية ، وتدور أحداثه حول أربعة فتيات روسيات يسافرن إلى مصر بحثًا عن الامان عقب تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينات من القرن الماضي .

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