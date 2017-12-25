نهال عنبر عن تكريم عايدة كامل: أقل تقدير لمن أفنوا حياتهم في الفن

أشادت الفنانة نهال عنبر، بتكريم الفنانة عايدة كامل في دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن "دار الأوبرا تكرم شهريًا للفنانين القدامى، وهذا أقل تقدير لهؤلاء الذين أفنوا حياتهم في المجال الفني".



وتابعت "عنبر"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن "الفنانين القدامى علمونا الإبداع والتفاني في عملنا، ولا أحد يستطيع إنكار أعمال الفنانة عايدة كامل مثل بابا شارو، وغيرها"موضحة أنها "تقوم بمسلسل فوق السحاب، ومسرحية، وبعدها زقاق المدق"، مؤكدًا أن "الفنان يذهب للمسرح عندما يشعر أن الدور سيضيف له، وأنا أكون سعيدة بأي تجربة مسرحية أشارك فيها".



