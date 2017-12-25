ياسر عبد العزيز: وجود نقابة للإعلاميين تأخر قرنا من الزمان

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن وجود نقابة الإعلاميين في مصر تأخر قرنًا كاملًا، حيث إنه منذ بدء عمل الإذاعة المصرية كان يجب وجود هيئة لحماية الإعلاميين، مضيفًا: "أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا".



وأضاف "عبد العزيز"، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الاثنين، أن "ميثاق الشرف الإعلامي يعد أول وسيلة فعالة لمحاسبة المخالفين، ولكن الميثاق لا يعد خريطة طريقة للإعلام المصري، بل سيقلل التجاوزات في الممارسات الإعلامية".



وتابع أنه "يجب أن يكون هيئة ضابطة وراشدة وقانون وميثاق لتنقية الإعلام من الممارسات المنفلتة، وميثاق الشرف الإعلامي خطوة على الطريق".