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نقيب الإعلاميين: ميثاق الشرف الإعلامي سيضبط المشهد الحالي

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:48 م
صدى البلد
توك شو
قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن ميثاق الشرف الإعلامي سيضبط المشهد الحالي، ولن يكون حبرًا على ورق، مؤكدًا أن "الميثاق كان نتيجة عمل متواصل لشهور عدة بمشاركة خبراء وأساتذة كليات الإعلام".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه "لن يكون هناك تجاهلًا للقواعد الإعلامية، وفي التسعينات كان يوجد ميثاق للعمل الصحفي، وكان عبارة عن اجتهادات، ولكن الآن هناك ميثاق الشرف الإعلامي الذي به ضوابط العمل".

وتابع أن "ما نراه على الساحة الإعلامية زاد إصرارنا على إصدار ميثاق الشرف الإعلامي"، مؤكدًا أن "النقابة لن تنجح في عملها إلا بالشفافية والإصرار على التنفيذ في القرار".

وذكر أن الإعلام يحتاج إلى أداة لضبطه، مثل نقابة الإعلاميين، موضحًا أنه لا يجب وجود تتضارب في الاختصاصات بين المجلس الأعلى للإعلام والنقابة.

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