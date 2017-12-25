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مؤسس برنامج الفضاء: مصر دخلت عالم الفضاء فعليًا

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:51 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور على صادق، رئيس المجلس المصرى لبحوث الفضاء، مؤسس برنامج الفضاء المصرى، إن «الموافقة على قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية سيجعلنا ندخل عصر الفضاء، الذي سيكون له فوائد كبيرة جدًا تتخطى ما نحلم به».

وأشاد في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الاثنين، وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، بدوره في الموافقة على القانون، مضيفًا: «استطاع فعل ما لم يفعله أي وزير على مدار 40 عامًا»، مؤكدًا أن الفضل الأول والأخير للقيادة السياسة.

وتابع أن «لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة، فوجئت وهم في اللجنة عن كيفية إنشاء وكالة الفضاء وأكثر مما نطلب، والمجلس أعطانا أكثر مما طلبنا في القانون، ونحن فخورون بوزارة التعليم العالي ومجلس النواب».

وأكد أن «كل العراقيل التي وقفت أمامنا في إنشاء الوكالة تحطمت، وسندخل عصرًا جديدًا يختلف عما مضى، وسنجني ثمار ما سيحدث».

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