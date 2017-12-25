جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة مصر برمسيس.. وعرفات يستفسر من الركاب عن مستوى الخدمة

قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل الليلة بجولة مفاجئة فى محطة مصر تفقد خلالها أرصفة محطة مصر، وتجول داخل قطار رقم 86 نوم القاهرة أسوان وتفقد عربات القطار، واطمأن إلى مستوى الخدمة المقدمة الركاب وانتقل الوزير إلى رصيف رقم 9 والتقى عددا من الركاب وسألهم عن مستوى الخدمة وانتظام مواعيد القطارات.



واستقبل الوزير ركاب قطار رقم 981 القادم من أسوان واستفسر أيضا منهم عن مستوى الخدمة، مؤكدا أن السكة الحديد يجري تطويرها في كافة القطاعات، حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لافتا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة وسيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة.