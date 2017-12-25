ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة مصر برمسيس.. وعرفات يستفسر من الركاب عن مستوى الخدمة

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:49 م
صدى البلد
كتب سامى عبد الرحمن
قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل الليلة بجولة مفاجئة فى محطة مصر تفقد خلالها أرصفة محطة مصر، وتجول داخل قطار رقم 86 نوم القاهرة أسوان وتفقد عربات القطار، واطمأن إلى مستوى الخدمة المقدمة الركاب وانتقل الوزير إلى رصيف رقم 9 والتقى عددا من الركاب وسألهم عن مستوى الخدمة وانتظام مواعيد القطارات.

واستقبل الوزير ركاب قطار رقم 981 القادم من أسوان واستفسر أيضا منهم عن مستوى الخدمة، مؤكدا أن السكة الحديد يجري تطويرها في كافة القطاعات، حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، لافتا إلى أنه تم التعاقد على جرارات جديدة وسيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة.

ترشيحاتنا

تونس تطالب الإمارات باعتذار علني.. وتؤكد تمسكها بقرار «تعليق الطيران»

الجمارك تكشف حقيقة تأجيل نسبة الـ80% علي إعفاء سيارات الاتحاد الأوروبي

شاهد.. رد «الخارجية» على تهديدات أمريكا بمعاقبة الدول المصوتة لصالح قرار فلسطين

الأهلي ووادي دجلة.. الأحمر يتقدم والغزلان تتعادل في دقيقة واحدة.. فيديو

أردوغان يعرض ترميم جزيرة سودانية أثرية

متحدث المترو: 3 ملايين راكب يستخدمون المترو ونخسر 100 مليون جنيه سنويا.. فيديو

ترامب يهين «سي إن إن» ويوضع شعار القناة على حذائه فى احتفالات الكريسماس.. صور

التايمز: البابا فرانسيس يُبعد المسافة بينه وبين سياسات الرئيس الأمريكي

المتحدث العسكري: مقتل 8 تكفيريين وضبط 5 بيارات مخدرات بوسط سيناء.. صور

حريق هائل فى عدد من المحال التجارية بالقرب من مديرية أمن الشرقية.. فيديو وصور

صحيفة أمريكية: ترامب يخطط لتقسيم الشرق الأوسط من أجل القضاء على إيران

محمود أبو رجيلة يكشف عن سبب غضبه من مجدي عبد الغني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

شوط أول سلبي "لعبا ونتيجة" بين الأهلي ووادي دجلة بالدوري.. فيديو و صور

شاهد.. أجمل إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

أجمل إطلالات بنات «ذا فويس كيدز» .. صور

فيديو

محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحي إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.. فيديو
جابر عصفور: جامعة الأزهر غير دستورية وسبب تخلف مصر.. فيديو
وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو.. فيديو
صاحب صاروخية التعادل في شباك الأهلي: نستحق النقطة وقدمنا مباراة رائعة.. فيديو
متحدث المترو: 3 ملايين راكب يستخدمون المترو ونخسر 100 مليون جنيه سنويا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟