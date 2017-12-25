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برلمان

"صحة البرلمان" تكشف شروط حصول الطبيب على راتب 30 ألف جنيه شهريا

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:57 م
صدى البلد
عبدالله خالد
قال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشئون الصحة بمجلس النواب، إن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية سيكون متخصصا فقط لعلاجهم ويكون متفرغًا لهم، ولا يقوم بالعمل بشكل خاص لحسابه، لذلك رصدت له الحكومة راتبا بمتوسط 30 ألف جنيه شهريًا في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مع عدم السماح له بالعمل الخاص.

وأضاف "أبو العلا" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن طبيب الاسرة هو مفتاح مشروع التأمين الصحي بأكمله، موضحًا أنه يسمى طبيب الإحالة وهو من يقوم بتشخيص أي مرض يصاب به أحد المواطنين التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحويله إلى الطبيب المتخصص في نوع المرض المصاب به.

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أنه ليس كل الأطباء يتمكنون من أن يصبحوا أطباء للأسرة ، موضحًا أنه سيتم اختياره بمنتهى الدقة لدوره الخطير في تشخيص الأمراض، مشددًا على أن الطبيب يكون استشاريا، ويقوم بالحصول على دبلومات في تخصص طبيب الأسرة مشيرًا إلى أن الدولة هي من ستقوم بالصرف عليه خلال هذه الدبلومات.

وأوضح "أبو العلا" أن راتب 30 ألف جنيه الذي يحصل عليه الطبيب يكون من ميزانية هيئة التأمين الصحي، التي يتم توفيرها من مصادر تمويل الهيئة التي نصت عليها المادة 40 من القانون.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أكد أن طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية سيحصل على متوسط 30 ألف جنيه شهريًا في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مع عدم السماح له بالعمل الخاص لكي يعمل بكامل طاقته بالوحدات الصحية.

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