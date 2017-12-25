«الأعلى للإعلام»: حياة الراحل صلاح عيسى كانت حافلة بالنضال والعطاء

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب صلاح عيسى الذى توفى مساء اليوم بمستشفى المعادى العسكرى.



وأضاف المجلس فى بيان له، أن " "حياة الفقيد كانت حافلة بالنضال والعطاء من أجل مصر، وشهدت العديد من المحطات المهمة، وأنه تولى رئاسة تحرير العديد من الإصدارات الصحفية المتميزة كما أنه كان أستاذا لأجيال من الصحفيين، وكان له إسهامات وطنية كبيرة أثرت الحياة السياسية والحزبية فى مصر".



ودعا المجلس الأعلى للإعلام، الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يلهم زملاءه وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.