ترامب يهين «سي إن إن» ويوضع شعار القناة على حذائه فى احتفالات الكريسماس.. صور

أثارت الصورة التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سلسلة من الانتقادات من قبل الصحفيين داخل الولايات المتحدة.



وأظهرت الصورة التي أعاد ترامب نشرها مره أخرى، الرئيس الأمريكي وهو يضع أسفل حذائه شعار شبكة "سي إن إن" مغطاة بالدماء، وكتب على الصورة كلمة "فائز" نسبة إلى ترامب.



وقال المذيع في الشبكة الأمريكية جاكي تابير إن ترامب وضع صورة الدماء على شعار "سي إن إن" خلال الاحتفال بأعياد الميلاد "الكريسماس".



وشن الصحفيون في العديد من الصحف الأمريكية سلسلة من الإنتقادات والسخط على تغريدة الرئيس الأمريكي.