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متحدث فتح: أمريكا لن تفعل شيئا للعرب إذا وحدوا مواقفهم.. فيديو

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:52 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، ناصر القدوة، إن الشعب الفلسطيني يناضل دائما وأبدا من اجل تحرير فلسطين والقدس الذي هو حق لكل العرب مسلمين ومسيحيين.

وأضاف القدوة خلال استضافته ببرنامج « علي مسئوليتي »، المذاع علي فضائية « صدي البلد »، ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى »، أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى الى التفرقة بين الدولة العربية خاصة عقب الموقف المشرف منهم في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح انه علي الادارة الامريكية أن لا تجهر بتهديدها للدول المخالفة لها، خاصة بعد رفضهم نقل السفارة إلى القدس، موضحا أن أمريكا لن تستطع أن تفعل شيئا ضد الدول العربية طالما موقفهم واحد من القدس.

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