ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انتهاء فعاليات اليوم الأول لاحتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 10:06 م
صدى البلد
محمد امين
اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الأول لاحتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوى الحادى والأربعين بحفل موسيقى لكورال الجامعة بقيادة الدكتور طارق فؤاد وفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر الثقافة بقيادة الدكتور سمير القمري.

جاء ذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الجامعة وأمين عام الكلية والأمناء المساعدين ومديرى عموم وموظفين الجامعة.

وقدم الكورال باقة من الأغانى الوطنية الجماعية والفردية معبرين عن فرحتهم بمشاركتهم فى الاحتفال بعيد جامعتهم وأبدع الفريق في أداء مجموعة من الأغاني المتنوعة التي حازت على إعجاب الحضور كما شارك كورال قصر الثقافة احتفال الجامعة بعيدها بتقديم مجموعة من الأغاني.

ترشيحاتنا

تعرف على سبب مغادرة "أبوريدة" اجتماع الجبلاية فجأة

طارق العشري: ركلة جزاء الأهلي غير صحيحة.. ولم أتوقع هدف وادي دجلة.. فيديو

ترامب يهين «سي إن إن» ويوضع شعار القناة على حذائه فى احتفالات الكريسماس.. صور

وزير الري: إثيوبيا خالفت اتفاقية وقعها الرئيس الأسبق "مبارك"

في عيد ميلادها.. هنا شيحا تروي تجربتها مع قضية خلع زوجها

ننشر أسعار صرف الدولار والعملات العربية في التعاملات المسائية

اكتشاف أول لاعب يتعاطى المنشطات في الدوري الممتاز

«دينية البرلمان» تطالب شيرين رضا بالاعتذار بعد تصريحاتها عن الأذان

الكويت تودع بطولة كأس الخليج بعد الخسارة أمام عمان بهدف "كانو".. فيديو

"الاستعلامات" تنعى صلاح عيسى: مؤرخ رفيع ومناضل مخلص

محمود أبو رجيلة يكشف عن سبب غضبه من مجدي عبد الغني

متحدث المترو: 3 ملايين راكب يستخدمون المترو ونخسر 100 مليون جنيه سنويا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

وزيرة الاستثمار تسلم 20 منزلا لأهالي قرية بني حسن بالشرقية بعد إعادة إعمارها.. صور

شوط أول سلبي "لعبا ونتيجة" بين الأهلي ووادي دجلة بالدوري.. فيديو و صور

شاهد.. أجمل إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

أجمل إطلالات بنات «ذا فويس كيدز» .. صور

فيديو

محافظ بورسعيد: منظومة التأمين الصحي إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي.. فيديو
جابر عصفور: جامعة الأزهر غير دستورية وسبب تخلف مصر.. فيديو
وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو.. فيديو
صاحب صاروخية التعادل في شباك الأهلي: نستحق النقطة وقدمنا مباراة رائعة.. فيديو
متحدث المترو: 3 ملايين راكب يستخدمون المترو ونخسر 100 مليون جنيه سنويا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟

هل تؤيد مقترح إعداد قانون لحماية المصريين بالخارج؟