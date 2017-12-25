انتهاء فعاليات اليوم الأول لاحتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوي

اختتمت مساء اليوم فعاليات اليوم الأول لاحتفال جامعة المنوفية بعيدها السنوى الحادى والأربعين بحفل موسيقى لكورال الجامعة بقيادة الدكتور طارق فؤاد وفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر الثقافة بقيادة الدكتور سمير القمري.





جاء ذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق بحضور الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء كليات الجامعة وأمين عام الكلية والأمناء المساعدين ومديرى عموم وموظفين الجامعة.



