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رياضة

صاحب صاروخية التعادل في شباك الأهلي: نستحق النقطة وقدمنا مباراة رائعة.. فيديو

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 09:52 م
صدى البلد
حسن العمدة
أكد أحمد الشناوي صاحب هدف التعادل لوادي دجلة، أن طارق العشري المدير الفني نجح فى عودة شخصية وادي دجلة إلى مكانته الطبيعية بين الفرق في الدوري.

وقال الشناوي، خلال لقائه مع الاعلامي محمد بركات في برنامج المقصورة المذاع على قناة دي إم سي، إن اللاعبين كانوا رجال واجتهدوا داخل الملعب أمام الأهلي وقدمنا مستوى أكثر من رائع.

واختتم أحمد الشناوي، تصريحاته بالقول نستحق التعادل أمام الأهلي ونقطة مهمة بالنسبة لنا في مشوارنا بالدوري المصري.

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