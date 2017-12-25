جابر عصفور: جامعة الأزهر غير دستورية وسبب تخلف مصر.. فيديو

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن حالة التخلف التي نعيشها ترجع لحالة الجمود الذي عليه الأزهر، لافتا إلى أن الحالة التي يعيشها ليست وليدة اليوم، ولكن الدولة تعاني منها منذ الإمام محمد عبده الذي توفي عام 1905 والشيخ العطار الذي عانى من تلك الحالة الجمودية.



وأضاف عصفور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «محمد الباز» في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور»، أن جامعة الأزهر غير دستورية وتقام بالمخالفة للدستور المصري لكونها لا تسمح لغير المسلمين من الالتحاق بها أو الانضمام إليها رغم ما فيها من كليات علمية غير الكليات الشرعية، مضيفا أن تلك الجامعة مخالفة للمادة الأساسية في الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التفريق بينهم، مشيرا إلى مخالفة وضع الأزهر بالصورة القائمة للدستور.



وأشار إلى أن الأزهر لا يعترف بوجود الدولة المدنية ويعمل على تقيدها في جميع ما يقدم للطلاب داخله، موضحا أنه لا يتوقف على شيخ الازهر الذي يعد شخصية واعية مثقفة، ولكن الأزهر به أغلبية مسيطرة لا تفهم التجديد وترفض الاجتهاد والتأويل وتفهم النصوص فهم حرفي لا يتناسب مع العصر.