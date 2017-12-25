حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مدرس بالحوامدية

أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار أحمد علاء الدين، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



كان قسم شرطة الحوامدية، تلقى بلاغا من مدرس، يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من منزله، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة، وتبين سلامة المنافذ، ووجود بعثرة بغرفة النوم.



تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت التحريات إلى أن خادمة كانت تتردد على المجنى عليه، لتنظيف شقته وراء ارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليها .



وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل، وأفادت بأنها استغلت كبر سن المجنى عليه ووجوده بمفرده داخل الشقة، واستعانت بالمتهم الثانى لتنفيذ الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.